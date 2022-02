Skicross | Simone Deromedis regala spettacolo | eliminato in semifinale alle Olimpiadi – VIDEO

Advertising

ItaliaTeam_it : Quinto alla prima esperienza olimpica. A #Beijing2022 un grande Simone Deromedis nello skicross! ??? #ItaliaTeam |… - wearenick : RT @Eurosport_IT: Ma che spettacolo è Simone Deromedis?! ???? Il 21enne azzurro vince la small final di Ski Cross e finisce la gara con la s… - Coninews : Grinta, coraggio e talento da vendere. ??? A #Beijing2022, ai suoi primi Giochi Olimpici, il ventunenne trentino S… - Savio1987 : RT @Eurosport_IT: Ma che spettacolo è Simone Deromedis?! ???? Il 21enne azzurro vince la small final di Ski Cross e finisce la gara con la s… - Savio1987 : RT @ItaliaTeam_it: Quinto alla prima esperienza olimpica. A #Beijing2022 un grande Simone Deromedis nello skicross! ??? #ItaliaTeam | @Fisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Skicross Simone

Deromedis archivia al quinto posto la sua prima Olimpiade a Pechino di. Per il giovane della Val di Non arriva un piazzamento di prestigio dopo aver vinto la small final, anche se i ...Gli italiani in gara oggi Ore 4:45 " FREESTYLE maschile(seeding):DEROMEDIS Ore 7:00 " FREESTYLE maschile(ottavi di finale): EVENTUALEDEROMEDIS Ore 7:05 " CURLING ...Grande prova nello skicross maschile per Deromedis. L'azzurro sfiora la finale per le medaglie e chiude al quinto posto assoluto. L'oro è andato allo svizzero Regez con l'altro svizzero Fiva medaglia ...I primi Giochi Olimpici di Simone Deromedis sono stati eccezionali. Il 21enne ha centrato un quinto posto nella prova di skicross al termine di una competizione disputata con qualità, attenzione ma ...