Skicross, Simone Deromedis regala spettacolo alle Olimpiadi: 5° e spaccata alla Ghedina! Regez vince l'oro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Simone Deromedis ha regalato grandissimo spettacolo nello Skicross alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e ha fatto sognare la clamorosa magia in uno sport dove l'Italia non ha mai conquistato medaglie olimpiche. L'azzurro si è spinto fino alla semifinale in maniera decisamente autorevole e con grandissima personalità scattava in maniera perentoria dal cancelletto di partenza. Il 21enne, quest'anno terzo in Coppa del Mondo in occasione della tappa di Val Thorens, si trovava in testa dopo le strutture iniziali e faceva velocità, tenendosi dietro Alex Fiva. Lo svizzero lo tallonava e forzava il sorpasso all'interno, Deromedis non se lo aspetta e viene infilzato all'esterno da Ridzik. Il nostro portacolori cerca di reagire, ma in quel ...

