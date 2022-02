Sittard-Sparta Rotterdam posticipata: saltano anche il Gent e la seconda divisione olandese a causa della tempesta Eunice (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tante defezioni nel venerdì di calcio. Sono in campo partite interessante, dal derby in Serie A tra Juventus e Torino, alla gara di Bundesliga tra Mainz e Leverkusen. Alcune gare sono state rinviate a data da destinare, si tratta di Sittard-Sparta Rotterdam del campionato olandese, posticipata anche la sfida del Gent in Belgio più tutta la seconda divisione olandese. Il motivo? Il pericolo portato dalla tempesta Eunice. E’ allerta in Olanda ed in Belgio per l’arrivo della tempesta Eunice. Il Royal Netherlands Meteorological Institute, il Knmi, ha annunciato che parte dei Paesi Bassi saranno in codice rosso all’avvicinarsi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tante defezioni nel venerdì di calcio. Sono in campo partite interessante, dal derby in Serie A tra Juventus e Torino, alla gara di Bundesliga tra Mainz e Leverkusen. Alcune gare sono state rinviate a data da destinare, si tratta didel campionatola sfida delin Belgio più tutta la. Il motivo? Il pericolo portato dalla. E’ allerta in Olanda ed in Belgio per l’arrivo. Il Royal Netherlands Meteorological Institute, il Knmi, ha annunciato che parte dei Paesi Bassi saranno in codice rosso all’avvicinarsi ...

