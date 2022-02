Sindacati, per il futuro dell'Ue superare unanimità su delibere lavoro (Di venerdì 18 febbraio 2022) BRUXELLES - Rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, pieno rispetto del ruolo delle parti sociali europee e dei loro accordi e voto a maggioranza qualificata al Consiglio Ue in settori ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 18 febbraio 2022) BRUXELLES - Rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, pieno rispetto del ruoloe parti sociali europee e dei loro accordi e voto a maggioranza qualificata al Consiglio Ue in settori ...

Advertising

ItaliaViva : Oggi siamo scesi in piazza al fianco della @santegidionews , insieme alle altre forze politiche, ai sindacati e ai… - zazoomblog : Sindacati per il futuro dellUe superare unanimità su delibere lavoro - #Sindacati #futuro #dellUe #superare - emanueleph : RT @T_Vigliotti: Straordinario pezzo di @StartMagNews sul nuovo incredibile scivolone di Bnl verso i propri collaboratori. Ma lo fanno app… - phneutroeli : @Giusepp73435001 Sono tutti zitti. Gente sospesa per un lurido vaccino e i sindacati conniventi zitti - FrancescoBlotto : RT @ilfattoblog: LEGGE SULLE LOBBY Dagli obblighi di trasparenza escluse associazioni imprenditoriali e sindacali. L'appello di 42 accademi… -