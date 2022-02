Sindacati, per il futuro dell'Ue superare unanimità su delibere lavoro (Di venerdì 18 febbraio 2022) BRUXELLES - Rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, pieno rispetto del ruolo delle parti sociali europee e dei loro accordi e voto a maggioranza qualificata al Consiglio Ue in settori ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 febbraio 2022) BRUXELLES - Rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, pieno rispetto del ruoloe parti sociali europee e dei loro accordi e voto a maggioranza qualificata al Consiglio Ue in settori ...

Advertising

GiuseppeConteIT : La settimana prossima incontrerò nuovamente i sindacati e le associazioni imprenditoriali per rafforzare il dialogo… - ItaliaViva : Oggi siamo scesi in piazza al fianco della @santegidionews , insieme alle altre forze politiche, ai sindacati e ai… - nzingaretti : Nel Lazio stabilizziamo il personale sanitario precario impegnato nella lotta al #Covid. Firmato accordo… - dariochierchia : RT @GiuseppeConteIT: La settimana prossima incontrerò nuovamente i sindacati e le associazioni imprenditoriali per rafforzare il dialogo su… - AnnaOrr15 : RT @GiuseppeConteIT: La settimana prossima incontrerò nuovamente i sindacati e le associazioni imprenditoriali per rafforzare il dialogo su… -