Simone Deromedis come Kristian Ghedina | spettacolare spaccata in volo alle Olimpiadi! Numero da circo – VIDEO

(Di venerdì 18 febbraio 2022)ha regalato grandissimo spettacolo nello skicrossOlimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro si è spinto in maniera autorevole finosemifinali e aveva tutte le carte in regola per accedere all’atto conclusivo che assegnava le medaglie, ma purtroppo lo svizzero Alex Fiva ha forzato il sorpasso mentre il trentino si trovava in testa e contestualmente è stato beffato anche dal russo Sergey Ridzik.ha così preso parte alla Small Final, la finalina di consolazione che mette in palio il quinto posto, e si è inventato undadi cui si parlerà a lungo. Il 21enne è scattato a razzo, ha domato le strutture iniziali e ha preso subito il comando della gara, distanziando ampiamente gli avversari. ...

Dalle 7:00 Simone Deromedis va a caccia di un metallo prezioso nello Ski Cross maschile, dopo che nell'evento femminile la coppia formata da Lucrezia Fantelli e Jole Galli non ha trovato l'exploit ...Grande prova nello skicross maschile per Deromedis. L'azzurro sfiora la finale per le medaglie e chiude al quinto posto assoluto. L'oro è andato allo svizzero Regez con l'altro svizzero Fiva medaglia ...