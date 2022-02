Sicilia | i lavoratori del Consorzio Autostrade senza stipendio | Unicredit sospende la tesoreria I sindacati alla Corte dei conti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Stop ai lavori per la sicurezza stradale, nienteper i dipendenti:volta le spalle alne e chiude i rubinetti. Una vera e propria dèbâcle per l’Ente regionale che ha in gestione 300 km di autostrada dell’Isola (340 km gestite invece direttamente dell’Anas), costretto adesso a chiedere un’anticipazione di liquidità di 10 milioni al governono, per scongiurare il blocco dei lavori. Doveva essere la gestione finalmente virtuosa del governo di Nello Musumeci, gestita dal forzista Marco Falcone, assessore ai Trasporti, dopo anni di mala gestio. Adesso arriva però lo schiaffo alda parte diche svolge il servizio dima che ha deciso di non concedere più ...