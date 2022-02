Si presenta al colloquio e dice: «Sono incinta». Il titolare di un'azienda di Montelupo si complimenta e la assume (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il caso di Federica Granai, 27 anni, originaria di Cerreto Guidi: aveva superato tutti i test, poi il faccia a faccia con l'imprenditore: «Avrei potuto firmare senza dire della gravidanza, ma ho voluto essere sincera con chi stava riponendo in me la fiducia di un posto di lavoro» Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il caso di Federica Granai, 27 anni, originaria di Cerreto Guidi: aveva superato tutti i test, poi il faccia a faccia con l'imprenditore: «Avrei potuto firmare senza dire della gravidanza, ma ho voluto essere sincera con chi stava riponendo in me la fiducia di un posto di lavoro»

