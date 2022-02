Short track, la FISG risponde ad Arianna Fontana: “Inaccettabile suo marito ct della Nazionale” (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Nazionale azzurra di Short track ha chiuso un’Olimpiade di Pechino 2022 davvero eccellente, a tenere banco non sono i successi e le medaglie, ma la continua polemica a distanza tra Arianna Fontana e la Federazione. Oggi è arrivata la risposta di Andrea Gios, numero uno della FISG, che ha replicato in conferenza stampa ai duri attacchi della campionessa valtellinese: “Arianna Fontana non mi parla e non mi saluta neanche. Un incontro ci sarà sicuramente, non c’è chiusura da parte mia se continuiamo con questo modello”. Il Presidente della FISG non chiude alla possibilità di far lavorare Fontana all’estero, ma è irremovibile sulla posizione di Anthony Lobello: “Se lei ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Laazzurra diha chiuso un’Olimpiade di Pechino 2022 davvero eccellente, a tenere banco non sono i successi e le medaglie, ma la continua polemica a distanza trae la Federazione. Oggi è arrivata la risposta di Andrea Gios, numero uno, che ha replicato in conferenza stampa ai duri attacchicampionessa valtellinese: “non mi parla e non mi saluta neanche. Un incontro ci sarà sicuramente, non c’è chiusura da parte mia se continuiamo con questo modello”. Il Presidentenon chiude alla possibilità di far lavorareall’estero, ma è irremovibile sulla posizione di Anthony Lobello: “Se lei ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Ci piaceva l’accostamento con i pinguini di Madagascar. ?? La staffetta di short track bronzo olimpico è venuta a… - Eurosport_IT : TUTTA PER VOI! ???????? Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel dopo 20 anni hanno riportato… - Eurosport_IT : Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ??????… - infoitsport : Short track, il presidente FISG: 'Arianna Fontana neanche mi saluta. Non possiamo accettare suo marito come CT dell… - IPraticone : RT @ItaliaTeam_it: Ci piaceva l’accostamento con i pinguini di Madagascar. ?? La staffetta di short track bronzo olimpico è venuta a trova… -