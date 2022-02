Sesso | politica e flop | c’era una volta la Cnn

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Alla crisi della Cnn non manca nulla: ci sono il MeToo, Trump, i Cuomo bros, il futuro dei media. E l’assenza di pubblico, soprattutto Il Foglio, pagina 1, di Paola Peduzzi. Se la Cnn fosse un’emittente solida e promettente; se non fosse in mezzo a un’acquisizione turbolenta e al lancio del progetto più caro all’azienda, Cnn+, il passo dentro allo streaming per prendere le distanze dal business in perdita delle cable tv (nell’ultimo anno, secondo MoffettNathanson, quattro milioni di americani hanno cancellato il loro abbonamento alle tv via cavo); se At&t, che ha la proprietà della Cnn, non avesse 190 miliardi di debiti (alla fine del 2021), forse la crisi di leadership dentro alla gloriosa Cnn sarebbe soltanto una splendida storia di amanti e vendette anche tra amici, e potrebbe persino avere un lieto fine. Invece no: sembra che qui non si possa salvare nessuno. Jeff Zucker, ...