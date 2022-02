Serie B2, l’Accademia Volley torna in campo dopo due mesi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – dopo due mesi esatti dall’ultima partita disputata (era il 18 dicembre scorso), l’Accademia Volley scenderà nuovamente in campo domani pomeriggio nella gara interna contro la Pallavolo Pozzuoli, diciassettesima giornata del campionato nazionale di Serie B2. Praticamente un nuovo inizio di torneo per le giallorosse, unica squadra insieme alla Todo Sport Vibo Valentia a non essere ancora scesa in campo in questo 2022 e che si preparano di fatto ad un secondo debutto stagionale dopo una prima parte di stagione vissuta nei piani altissimi della classifica. l’Accademia riparte dal secondo posto in campionato, a sei punti di distacco dalla capolista Baronissi ma con ben due gare in meno disputate ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –dueesatti dall’ultima partita disputata (era il 18 dicembre scorso),scenderà nuovamente indomani pomeriggio nella gara interna contro la Pallavolo Pozzuoli, diciassettesima giornata del campionato nazionale diB2. Praticamente un nuovo inizio di torneo per le giallorosse, unica squadra insieme alla Todo Sport Vibo Valentia a non essere ancora scesa inin questo 2022 e che si preparano di fatto ad un secondo debutto stagionaleuna prima parte di stagione vissuta nei piani altissimi della classifica.riparte dal secondo posto in campionato, a sei punti di distacco dalla capolista Baronissi ma con ben due gare in meno disputate ...

Advertising

anteprima24 : ** Serie B2, l'Accademia Volley torna in campo dopo due mesi ** - alessandrolibri : Terza puntata della serie di interviste prodotte per il programma 'L'Italia Con Voi' su Rai Italia: L’ex calciator… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Gloria e declino del Cannes: l'accademia di Zidane e Frey che vuole comprare Friedkin - TuttoMercatoWeb : Gloria e declino del Cannes: l'accademia di Zidane e Frey che vuole comprare Friedkin - ER_Notizie : SERIE C – L’ACCADEMIA SPAL FEMMINILE OSPITA IL PORTOGRUARO -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Accademia Serie B2, l'Accademia Volley torna in campo dopo due mesi anteprima24.it