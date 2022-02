Serie A | Inter-Sassuolo | l''1' vola basso Juve-Torino | per Allegri quote da Champions Le quote della giornata

Advertising

DiMarzio : #SerieA | @Inter, la probabile formazione contro il #Sassuolo - Gazzetta_it : Napoli-Inter, le pagelle. #Osimhen movimento costante: 6,5. Dumfries sembra Maicon: 6,5 - sportface2016 : #BolognaInter, nerazzurri pronti al ricorso al Collegio di Garanzia del #Coni per il 3-0 a tavolino - Bubu_Inter : RT @SkySport: Inter, per Bastoni ricorso respinto: salterà il Sassuolo #SkySport #SerieA #SkySerieA #InterSassuolo #Inter #Bastoni https:/… - Bubu_Inter : RT @TuttoMercatoWeb: Marca - Luiz Felipe ha scelto, il Betis ha vinto il derby andaluso: accordo quadriennale -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

La Gazzetta dello Sport

Alessandro Bastoni salterà la sfida di campionato contro il Sassuol o. E' stato respinto, infatti, il ricorso dell'contro la squalifica del difensore centrale nerazzurro, fermato per due giornate per avere insultato per ben due volte gli Ufficiali di gara al termine del derby contro il Milan, perso in ...Respinto il ricorso dell', Simone Inzaghi non avrà a disposizione Alessandro Bastoni per la partita della 26/a giornata diA, domenica contro il Sassuolo. La prima sezione della Corte Sportiva d'Appello della Figc ...(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Respinto il ricorso dell'Inter, Simone Inzaghi non avrà a disposizione Alessandro Bastoni per la partita della 26/a giornata di serie A, domenica contro il Sassuolo. La prima ...ROMA - L’Inter crolla in casa contro il Liverpool ... Non è stato semplice il ritorno delle squadre della Serie A nelle competizioni continentali, si legge in una nota, anche perché gli avversari ...