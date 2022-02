Serie A | il Torino riacciuffa la Juventus | Belotti risponde a de Ligt

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nessun vincitore nel derby della Mole, la gara trafinisce in parità: Andreaa Matthijs deÈ arrivato il verdetto del derby della Mole… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

22.40A, derby Juventus -1 - 1 Derby della Mole senza padroni: allo Stadium, anticipo del 26° turno, Juventus stoppata sull'1 - 1 da un bel. Szczesny ferma Mandragora e Brekalo,out di ...Ilha il merito di aver a lungo imbrigliato la Juve con testa e fisico, i bianconeri hanno corso e lottato, ma non sono riusciti ad accendere la qualità di cui dispongono e hanno vissuto in ...Un ottimo Torino frena la Juventus 1-1 nel derby della ... ma il centrocampista viene murato dalla difesa granata. TAG: juve-inter, serie a ...Il Derby della Mole, che ha aperto la 26ª giornata di Serie A, si chiude sul risultato di 1-1 ... ma la Dea ha due partite in meno - ad oggi - rispetto ai bianconeri. Il Torino invece rimane al centro ...