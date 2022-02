Serie A 2021/2022: il calendario della 26esima giornata di campionato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stasera inizia la 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia stasera alle 20:45 la 26sima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2021/2022 con il match Juventus-Torino, e si concluderà lunedì 21 febbraio alle 20:45 con il posticipo Bologna-Spezia. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio. venerdì 18 febbraio Juventus-Torino ore 20:45 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Massimo Ambrosini sabato 19 febbraio Sampdoria-Empoli ore 15:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Andrea Calogero, commento: Manuel Pasqual Roma-Verona ore 18:00 ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stasera inizia ladeldi calcio di: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia stasera alle 20:45 la 26simadelitaliano di calcio dicon il match Juventus-Torino, e si concluderà lunedì 21 febbraio alle 20:45 con il posticipo Bologna-Spezia. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio. venerdì 18 febbraio Juventus-Torino ore 20:45 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Massimo Ambrosini sabato 19 febbraio Sampdoria-Empoli ore 15:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Andrea Calogero, commento: Manuel Pasqual Roma-Verona ore 18:00 ...

