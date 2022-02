Senza Russia le imprese italiane sono in un “vicolo cieco”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo schieramento di banche eche a fine gennaio ha partecipato alla videoconferenza con Vladimir Putin – nonostante le pressioni politiche che facevano rilevare l’inopportunità dell’incontro in piena escalation della crisi russo-ucraina – e la massiccia predi operatori economici al seminario italo-russo che l’associazione Conoscere l’Eurasia ha promosso ieri a Milano – con la partecipazione di alti rappresentanti del governo di Mosca – vanno oltre la sola tutela dei propri investimenti. C’è un desiderio di dialogo nel momento in cui le tensioni internazionali si stanno aggravando. Ieri il premier Mario Draghi ha annunciato che volerà a Mosca per incontrare Vladimir Putin e ha aggiunto che bisogna “usare con determinazione tutti i canali di dialogo”. Tra questi canali c’è anche quello economico? “Esiste una ...

le banche e aziende italiane che a fine gennaio hanno partecipato alla videoconferenza con Vladimir Putin mostrano un necessario desiderio di dialogo nel momento in cui le tensioni internazionali si ...avendo sempre sostenuto la necessità di insistere sulla via del dialogo senza strappare troppo con il Cremlino, e potendo continuare ad alimentare i rapporti con la Russia così necessari per Berlino.