“Sento anche i tumori”. GF Vip: bufera su Miriana Trevisan, chiesti provvedimenti. “Le malattie no” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sino dai primi tempi trascorsi all’interno della casa del GF Vip 6, Miriana Trevisan ha raccontato di avere, da sempre, percezioni che spesso si sono svelate fondate. Una sorta di sensitiva. Dei mesi fa ha anche letto il futuro amoroso a Lulù Selassié e Sophie Codegoni. Ora, parlando con Nathaly Caldonazzo, ha rivelato di un altro suo strano ‘potere’. La fiamma di Biagio D’Anelli stava chiacchierando con la coinquilina quando si è trovata a riaprire il discorso sui suoi poteri. Stando a quanto raccontato, Miriana Trevisan sarebbe in grado di percepire se una persona è affetta o meno da gravi malattie, come per esempio un tumore. Una dichiarazione che ha fatto infuriare più telespettatori sui social. Miriana Trevisan, polemica sulle ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sino dai primi tempi trascorsi all’interno della casa del GF Vip 6,ha raccontato di avere, da sempre, percezioni che spesso si sono svelate fondate. Una sorta di sensitiva. Dei mesi fa haletto il futuro amoroso a Lulù Selassié e Sophie Codegoni. Ora, parlando con Nathaly Caldonazzo, ha rivelato di un altro suo strano ‘potere’. La fiamma di Biagio D’Anelli stava chiacchierando con la coinquilina quando si è trovata a riaprire il discorso sui suoi poteri. Stando a quanto raccontato,sarebbe in grado di percepire se una persona è affetta o meno da gravi, come per esempio un tumore. Una dichiarazione che ha fatto infuriare più telespettatori sui social., polemica sulle ...

