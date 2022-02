Sei miliardi contro il caro-bollette senza scostamento di bilancio (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti legge su energia e superbonus. Lo si apprende da alcuni ministri, al termine della riunione. Ammontano a circa 5,8 miliardi le risorse complessive stanziate dal decreto energia, approvato dal Cdm, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico. Secondo quanto si legge nella bozza, sono previsti 3 miliardi per l'azzeramento degli oneri di sistema per famiglie e imprese, 591,83 milioni per la riduzione dell'Iva sul gas al 5% e 480 milioni di euro la riduzione degli oneri generali nel settore del gas. Inoltre è previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas e 700 milioni per il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore e altri 522,2 milioni per il contributo ... Leggi su agi (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti legge su energia e superbonus. Lo si apprende da alcuni ministri, al termine della riunione. Ammontano a circa 5,8le risorse complessive stanziate dal decreto energia, approvato dal Cdm, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico. Secondo quanto si legge nella bozza, sono previsti 3per l'azzeramento degli oneri di sistema per famiglie e imprese, 591,83 milioni per la riduzione dell'Iva sul gas al 5% e 480 milioni di euro la riduzione degli oneri generali nel settore del gas. Inoltre è previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas e 700 milioni per il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore e altri 522,2 milioni per il contributo ...

