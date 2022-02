Scuola-Lavoro, scontri a Torino. A Napoli gli studenti contro il Pd: «Responsabile delle morti» (video) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuova giornata di manifestazioni studentesche in tutta Italia contro l’alternanza Scuola-Lavoro, dopo la dopo la morte dei due giovani Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. Gli studenti si sono ritrovati in piazza, tra l’altro, a Roma, Palermo, Torino e Napoli. «Il ministro Bianchi si deve dimettere perché non è adeguato e rappresenta il nostro nemico», è stato scandito alla manifestazione nella Capitale, dove numerosi cartelli sono stati esposti anche contro Mario Draghi e Luciana Lamorgese. «Di Scuola non si può morire, è tempo di riscatto», è lo striscione di apertura del corteo. Le accuse al Pd: «Primo Responsabile della morte di Lorenzo e Giuseppe» «Per gli studenti solo bastonate dal governo dei padroni», è la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuova giornata di manifestazioni studentesche in tutta Italial’alternanza, dopo la dopo la morte dei due giovani Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. Glisi sono ritrovati in piazza, tra l’altro, a Roma, Palermo,. «Il ministro Bianchi si deve dimettere perché non è adeguato e rappresenta il nostro nemico», è stato scandito alla manifestazione nella Capitale, dove numerosi cartelli sono stati esposti ancheMario Draghi e Luciana Lamorgese. «Dinon si può morire, è tempo di riscatto», è lo striscione di apertura del corteo. Le accuse al Pd: «Primodella morte di Lorenzo e Giuseppe» «Per glisolo bastonate dal governo dei padroni», è la ...

il_pucciarelli : Muore un ragazzo di 16 anni in alternanza scuola lavoro. La Fiom Cgil indice un’ora di sciopero. Per il segretario… - fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino: studenti respinti dava… - Agenzia_Ansa : Tre studenti si sono versati addosso vernice rossa davanti alla sede regionale del Pd in via Santa Brigida a Napoli… - anarcomico : RT @RivistaLaFionda: Napoli, studenti in protesta contro le morti in alternanza scuola-lavoro si versano vernice rossa davanti alla sede de… - pierino5861 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: il marchese Duevilletti, noto progressista, ha commentato l'alternanza scuola lavoro italiana:'ben… -