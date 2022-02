Scuola - lavoro, in migliaia a Torino: bruciati i simboli di Confindustria (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli studenti di Torino tornano a protestare a migliaia contro l'alternanza Scuola - lavoro dopo la morte di due di loro. Prima di partire con il corteo sono stati bruciati i singoli di Confindustria. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli studenti ditornano a protestare acontro l'alternanzadopo la morte di due di loro. Prima di partire con il corteo sono statii singoli di. ...

il_pucciarelli : Muore un ragazzo di 16 anni in alternanza scuola lavoro. La Fiom Cgil indice un’ora di sciopero. Per il segretario… - fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino: studenti respinti dava… - Agenzia_Ansa : Tre studenti si sono versati addosso vernice rossa davanti alla sede regionale del Pd in via Santa Brigida a Napoli… - cestlavje : certo mi metterò a cercare lavoro ma se non riuscirò a trovarlo? Che farò 3 mesi? Che farò a settembre? Come mi pag… - Ale1000C : RT @PTovvv: 'Giornalista' di Fanpage che parla di 'lavoro sessuale' da spiegare a scuola. Ovviamente barbuto. -