Scuola - lavoro, gli studenti a Milano: "Confindustria e governo nostri nemici" (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Non si puo' morire di Scuola" dice uno degli striscioni posti in apertura del corteo degli studenti milanesi, in ricordo di Giuseppe e Lorenzo, morti durante l'alternanza Scuola - lavoro. I liceali ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Non si puo' morire di" dice uno degli striscioni posti in apertura del corteo deglimilanesi, in ricordo di Giuseppe e Lorenzo, morti durante l'alternanza. I liceali ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Oggi gli studenti in piazza chiedono risposte e tutele per il loro futuro lavorativo, dopo le recenti tragedie che… - Agenzia_Ansa : Oggi gli studenti delle superiori torneranno a manifestare contro la scuola-lavoro, dopo la morte di Giuseppe Lenoc… - fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino tra studenti e carabini… - GiuseppeAscatig : La politica non deve trarre stimoli o farsi condizionare dalle idee dei gruppi musicali; l'obiettivo rimane l'econo… - ciolonap : RT @GiuseppeConteIT: Oggi gli studenti in piazza chiedono risposte e tutele per il loro futuro lavorativo, dopo le recenti tragedie che han… -