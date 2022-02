Scoppia il caso Djokovic in Italia: il no del sottosegretario alla salute Costa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tiene banco il caso del numero uno al Mondo Djokovic sì, Djokovic no: questo il dilemma di molti paesi e molti tornei. La non vaccinazione del numero uno al Mondo a tutti gli effetti è un problema per lui e per il circuito ATP. Dopo il caso Australian Open, si è tornato a parlare di Djokovic a seguito di un’intervista esclusiva rilasciata alla BBC in cui ha ribadito la sua intenzione a non vaccinarsi. Uno spiraglio per la sua partecipazione agli Internazionali di Tennis di Roma era stato dato dalla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. «Per quanto riguarda il tennis non è previsto il Green Pass rafforzato per gli atleti, quindi se Djokovic vuole venire a giocare gli Internazionali a Roma, può farlo». Una dichiarazione che aveva destato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tiene banco ildel numero uno al Mondosì,no: questo il dilemma di molti paesi e molti tornei. La non vaccinazione del numero uno al Mondo a tutti gli effetti è un problema per lui e per il circuito ATP. Dopo ilAustralian Open, si è tornato a parlare dia seguito di un’intervista esclusiva rilasciataBBC in cui ha ribadito la sua intenzione a non vaccinarsi. Uno spiraglio per la sua partecipazione agli Internazionali di Tennis di Roma era stato dato dsottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. «Per quanto riguarda il tennis non è previsto il Green Pass rafforzato per gli atleti, quindi sevuole venire a giocare gli Internazionali a Roma, può farlo». Una dichiarazione che aveva destato ...

