Scoperta un’estesa necropoli romana durante i lavori per un supermercato

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Negli scorsi mesi, a San Severino Marche, in provincia di Macerata, gli archeologi della ditta ArcheoLab hanno scoperto un grande complesso funerario di epocaimperiale. Dove? Nell’area di costruzione di un nuovoEurospin. In pratica rischiavamo di seppellire per sempre unasotto un. Tombe romane scoperte nelle Marche (ABAP – Archeolab) – curiosauro.itLanascosta sotto ilLa notizia arriva dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino. A quanto pare, l’attività di scavo preventivo si è conclusa a gennaio, laddove dovevano partire iper la costruzione di nuovo punto vendita Eurospin, a San Severino Marche. I ricercatori e i tecnici hanno ...