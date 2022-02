Sciabola | Nicola Zanotti nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Primo allenamento collegiale per le Nazionali dimaschile e femminile sotto la guida delresponsabile d’arma. L’appuntamento è a Cascia da lunedì 21 a giovedì 24 febbraio in vista dei prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo di specialità, in programma tra il 4 e il 6 marzo ad Atene per letrici e dal 18 al 20 marzo a Budapest per glitori. Sono 24 i convocati per il ritiro in terra umbra, equamente divisi tra uomini e donne. Il gruppo maschile sarà composto da Alberto Arpino, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Gabriele Foschini, Michele Gallo, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti e Luigi Samele. Per il settore femminile, invece, al primo collegiale con il neo ...