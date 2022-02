Sci, Goggia non risponde alla mamma della Brignone: «Preferisco glissare» (Di venerdì 18 febbraio 2022) All’arrivo la sciatrice ha cercato di non alimentare le polemiche Tante le polemiche di Pechino 2022, con Sofia Goggia attaccata da Maria Rosa Quario, mamma di Federica Brignone, giornalista e ex sciatrice. L’ex campionessa ha messo in dubbio la gravità dell’infortunio di Sofia Goggia che dopo 23 giorni non solo è tornata sugli sci ma ha portato a casa l’argento nella discesa. All’arrivo a Malpensa, accolta dalla famiglia, papà Ezio e mamma Giuliana la campionessa italiana ha preferito non rispondere e alimentare le polemiche. La Goggia ha affermato: «Preferisco glissare, esattamente come faccio in discesa libera, che forse è la cosa che mi viene meglio. Non voglio alimentare inutili questioni». A commentare anche il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) All’arrivo la sciatrice ha cercato di non alimentare le polemiche Tante le polemiche di Pechino 2022, con Sofiaattaccata da Maria Rosa Quario,di Federica, giornalista e ex sciatrice. L’ex campionessa ha messo in dubbio la gravità dell’infortunio di Sofiache dopo 23 giorni non solo è tornata sugli sci ma ha portato a casa l’argento nella discesa. All’arrivo a Malpensa, accolta dfamiglia, papà Ezio eGiuliana la campionessa italiana ha preferito nonre e alimentare le polemiche. Laha affermato: «, esattamente come faccio in discesa libera, che forse è la cosa che mi viene meglio. Non voglio alimentare inutili questioni». A commentare anche il ...

