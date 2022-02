Sci di fondo, sono venti i convocati per i Mondiali Juniores e U23 di Lygna: presenti Nicole Monsorno e Davide Graz (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da martedì 22 a domenica 27 febbraio sono in programma a Lygna, in Norvegia, i Mondiali Juniores e Under 23 di sci di fondo, sia maschile che femminile, con sei giorni intensi ricchi di gare, variando distanza e specialità. La Nazionale Italiana è pronta, con venti atleti che partiranno per la località norvegese e faranno di tutto per rappresentare al meglio e onorare i nostri colori in tutte le gare, sperando naturalmente di ottenere più di qualche soddisfazione. Tra i giovani atleti convocati, figurano Luca Del Fabbro e Davide Graz, che parteciperanno alle prove degli Under 23. Presente anche Nicole Monsorno tra le giovanissime che parteciperanno ai Mondiali Juniores ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da martedì 22 a domenica 27 febbraioin programma a, in Norvegia, ie Under 23 di sci di, sia maschile che femminile, con sei giorni intensi ricchi di gare, variando distanza e specialità. La Nazionale Italiana è pronta, conatleti che partiranno per la località norvegese e faranno di tutto per rappresentare al meglio e onorare i nostri colori in tutte le gare, sperando naturalmente di ottenere più di qualche soddisfazione. Tra i giovani atleti, figurano Luca Del Fabbro e, che parteciperanno alle prove degli Under 23. Presente anchetra le giovanissime che parteciperanno ai...

