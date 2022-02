Sci alpino, tabellone Team Event Pechino 2022: accoppiamenti dagli ottavi alla finale. L’Italia pesca la Russia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sabato 19 febbbraio andrà in scena l’ultima gara di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si tratta del Team Event, la gara a squadre miste che si disputerà sulla pista di Yanqing. Le quindici Nazionali partecipanti saranno formate da quattro atleti ciascuna (due uomini e donne), che si fronteggeranno in scontri diretti in gigante parallelo: la compagine che avrà ottenuto il maggior numero di successi passerà il turno. Si preannucia grande spettacolo, la battaglia sarà decisamente intensa per conquistare le ultime medaglie in questa edizione dei Giochi. L’Italia ha tutte le carte in regola per giocarsela, schierando una formazione di elevata caratura tecnica: Federica Brignone (argento in gigante e bronzo in combinata), Marta Bassino (Campionessa del ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sabato 19 febbbraio andrà in scena l’ultima gara di scialle Olimpiadi Invernali di. Si tratta del, la gara a squadre miste che si disputerà sulla pista di Yanqing. Le quindici Nazionali partecipanti saranno formate da quattro atleti ciascuna (due uomini e donne), che si fronteggeranno in scontri diretti in gigante parallelo: la compagine che avrà ottenuto il maggior numero di successi passerà il turno. Si preannucia grande spettacolo, la battaglia sarà decisamente intensa per conquistare le ultime mee in questa edizione dei Giochi.ha tutte le carte in regola per giocarsela, schierando una formazione di elevata caratura tecnica: Federica Brignone (argento in gigante e bronzo in combinata), Marta Bassino (Campionessa del ...

