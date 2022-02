Sci alpino, l’Italia insegue la gloria nel Team Event: Vinatzer, De Aliprandini, Brignone e Bassino i portacolori azzurri (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le Olimpiadi invernali di sci alpino hanno regalato all’Italia gioie e dolori; il settore femminile è stato artefice di quattro medaglie splendide, mentre gli uomini hanno deluso su tutti i fronti chiudendo le gare individuali a bocca asciutta come a Pyeongchang 2018. L’ultima occasione per acciuffare un oro è il Team Event di sabato, ovvero il parallelo a squadre che ha debuttato ai Giochi lo scorso quadriennio. In Corea del Sud la Svizzera si impose davanti ad Austria e Norvegia, il Bel Paese uscì mestamente ai quarti di finale. Saranno Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Federica Brignone e Marta Bassino i rappresentanti azzurri nella disciplina, nomi di grande peso che vantano un ottimo feeling con la neonata specialità. Ricordiamo ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le Olimpiadi invernali di scihanno regalato algioie e dolori; il settore femminile è stato artefice di quattro medaglie splendide, mentre gli uomini hanno deluso su tutti i fronti chiudendo le gare individuali a bocca asciutta come a Pyeongchang 2018. L’ultima occasione per acciuffare un oro è ildi sabato, ovvero il parallelo a squadre che ha debuttato ai Giochi lo scorso quadriennio. In Corea del Sud la Svizzera si impose davanti ad Austria e Norvegia, il Bel Paese uscì mestamente ai quarti di finale. Saranno Alex, Luca De, Federicae Martai rappresentantinella disciplina, nomi di grande peso che vantano un ottimo feeling con la neonata specialità. Ricordiamo ...

