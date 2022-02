Sci alpino, Federica Brignone: “Non mi alleno in parallelo dall’anno scorso, mi sono rifiutata. Ma nel Team Event darò il massimo” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Federica Brignone ha già conquistato due medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: l’argento in gigante e il bronzo in combinata. La valdostana, che sperava di fare il colpaccio in superG, chiuderà la sua avventura a cinque cerchi partecipando al Team Event, la gara a squadre in programma domani (sabato 19 febbraio). L’azzurra ha tutte le carte in regola per battagliare insieme a Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer: il quartetto tricolore ha le potenzialità per puntare a un posto sul podio. Federica Brignone non si tira indietro e ha confessato le sue intenzioni alla Gazzetta dello Sport: “Ci proverò, farò il massimo. Secondo me siamo molto competitivi. Nel parallelo può succedere di tutto, tante squadre hanno schierato grandi ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)ha già conquistato due medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: l’argento in gigante e il bronzo in combinata. La valdostana, che sperava di fare il colpaccio in superG, chiuderà la sua avventura a cinque cerchi partecipando al, la gara a squadre in programma domani (sabato 19 febbraio). L’azzurra ha tutte le carte in regola per battagliare insieme a Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer: il quartetto tricolore ha le potenzialità per puntare a un posto sul podio.non si tira indietro e ha confessato le sue intenzioni alla Gazzetta dello Sport: “Ci proverò, farò il. Secondo me siamo molto competitivi. Nelpuò succedere di tutto, tante squadre hanno schierato grandi ...

