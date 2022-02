Sci alpino, Federica Brignone e Sofia Goggia rivali per la Coppa del Mondo di superG. Ma occhio ad Elena Curtoni… (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le Olimpiadi di Pechino 2022 termineranno domenica e già dalla prossima settimana ricomincia la Coppa del Mondo. Si gareggia in Svizzera a Crans Montana con due discese femminili in programma e con la lotta per la Coppa di specialità apertissima tra Sofia Goggia e Corinne Suter. La bergamasca, però, sogna la doppietta, perchè è ancora in corsa anche per conquistare quella di superG, anche se ormai Federica Brignone sembra aver ipotecato il primo posto a due sole gare dal termine della stagione. Sono stati anche i Giochi delle polemiche fuori dalla pista, con le dichiarazioni d’attacco della mamma di Federica Brignone, l’ex sciatrice azzurra Ninna Quario, nei confronti di Sofia Goggia. ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le Olimpiadi di Pechino 2022 termineranno domenica e già dalla prossima settimana ricomincia ladel. Si gareggia in Svizzera a Crans Montana con due discese femminili in programma e con la lotta per ladi specialità apertissima trae Corinne Suter. La bergamasca, però, sogna la doppietta, perchè è ancora in corsa anche per conquistare quella di, anche se ormaisembra aver ipotecato il primo posto a due sole gare dal termine della stagione. Sono stati anche i Giochi delle polemiche fuori dalla pista, con le dichiarazioni d’attacco della mamma di, l’ex sciatrice azzurra Ninna Quario, nei confronti di. ...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - Coninews : Un'impresa di portata storica. ??? A #Beijing2022 lo sci alpino italiano riporta dopo 20 anni due atlete sul podio… - millenoveotto2 : RT @GeorgeSpalluto: 36^ medaglia per l'Italia nello sci alpino che diventa lo sport con più medaglie nella storia azzurra, a pari merito co… - zazoomblog : Sci alpino team event Pechino 2022: regolamento format e come funziona - #alpino #event #Pechino #2022: -