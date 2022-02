Sanzioni per gli over 50 non vaccinati, Garante: "Nessun ritardo" (Di venerdì 18 febbraio 2022) commenta 'E' destituita di ogni fondamento l'affermazione che il Garante per la protezione dei dati personali abbia rallentato o bloccato l'attuazione della norma che individua le Sanzioni per i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 febbraio 2022) commenta 'E' destituita di ogni fondamento l'affermazione che ilper la protezione dei dati personali abbia rallentato o bloccato l'attuazione della norma che individua leper i ...

Advertising

riccardo_fra : Il #CDM ha accolto il nostro appello contro il blocco della cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi. Ora via… - MediasetTgcom24 : Sanzioni per gli over 50 non vaccinati, Garante: 'Nessun ritardo' #greenpass #vaccini #covid #garante… - Peppezappulla : RT @bordoni_russia: Putin sulle sanzioni: le metteranno comunque, sia che ci sia un pretesto in Ucraina, sia che non ci sia, lo troveranno… - Bale_PwC : RT @riccardo_fra: Il #CDM ha accolto il nostro appello contro il blocco della cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi. Ora via il te… - Basarab_ : RT @AscenzoJacopo: Ma se fosse l'Ucraina ad attaccare, quali sanzioni sono previste? (precisazione per non avvezzi all'ironia: tweet volu… -