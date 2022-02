Sanità | il Campidoglio nomina i delegati del Sindaco per le Asl Roma 1 | Roma 2 e Roma 3

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– Corrado Bibbolino per la Asl1, Giuseppina Maturani per la Asl3, Monica Moriconi per la Asl2 sono i nuoviper lapresso le Aziende Sanitarie Locali diti dalRoberto Gualtieri. Isono chiamati a svolgere funzioni di verifica e contribuiscono alla definizione dei piani programmatici sanitari per conto deldi. Hanno il compito di rapportarsi con i direttori delle Asl e con i rappresentanti dei Municipi, ...