Sangalli (Confcommercio): "Pnrr opportunità irripetibile, coinvolgere territori e imprese" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aspettative del terziario: risorse, semplificazione burocrazia, riforma fiscale ma anche più informazione sul percorso attuativo del Piano "Il Pnrr, anche per la Lombardia, rappresenta una opportunità irripetibile di crescita e di innovazione profonda. Le ingenti risorse messe a disposizione dall'Unione Europea sono infatti vincolate a progetti e riforme fondamentali per la ripresa economica post pandemia. Proprio per questo è indispensabile un percorso attuativo che coinvolga costantemente territori e sistema imprenditoriale. Fino ad oggi le imprese, che risultano ancora poco informate sul Pnrr, chiedono soprattutto semplificazioni burocratiche e riforma fiscale. Sul fronte delle infrastrutture immateriali lo sviluppo della banda ultra larga resta uno degli obiettivi più rilevanti ...

