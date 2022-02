Sam Brinton | la drag queen nominata da Biden

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Sam, 34 anni, è un noto attivista Lgbt ed esperto in materia di smaltimento delle scorie nucleari. Sui social circolano alcuni scatti che raccontano le sue "particolari" inclinazioni sessuali

infoitestero : Usa, Joe Biden nomina Sam Brinton a capo del dipartimento dell’Energia nucleare: gender fluid e… - claradistaso : RT @ImolaOggi: Sam Brinton, una drag queen tra le nomine di Biden: è polemica. Portava il partner al guinzaglio, travestito da cane https:… - FCesello : @princess211110 @Uni91070952 Questo è l'ultimo in ordine di tempo... Si chiama Sam Brinton nuovo vicesegretario agg… - abussola57 : Sam Brinton capo dell'Energia Nucleare dell'Amministrazione Biden. Purtroppo non è una fake è una terribile realtà.… - jacopogiliberto : RT @Il_Vitruviano: Il neonominato Ministro dell'Energia USA, Sam Brinton. Ha un Dual Master all'MIT di Boston #NoJoke -

Joe Biden continua a attirare su di sé una marea di polemiche. L'ultima riguarda la nomina di, drag queen 34 enne, a capo del dipartimento dell'Energia nucleare. Che si definisce sui social nuclearnerd" e ardent #LGBTQ activist against #conversiontherapy": il mese scorso, ...'Attivista #LGBTQ e #nuclearnerd ' . Così si definisce sui social, 34enne, alla guida - grazie a una nomina del presidente degli Stati Uniti Joe Biden - del dipartimento dell'Energia nucleare . Solo il mese scorsoaveva ricevuto l'incarico di ...Ama i tacchi a spillo, che indossa anche alla Casa Bianca: per questo motivo è al centro di aspre critiche, sollevate dai conservatori e rivolte anche al presidente Usa Così si definisce sui social ...Roma, 18 febbraio 2022 - Una drag queen tra le nuove nomine dell'amministrazione di Joe Biden. Sam Brinton, doppio Master al Mit e una vasta esperienza in fatto di scorie nucleari, ha annunciato sui ...