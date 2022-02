Salernitana-Milan, Pioli: “Primo posto? Classifica non veritiera. In Champions…” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida esterna contro la Salernitana, valida per ventiseiesima giornata di Serie A Leggi su mediagol (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Stefano, tecnico del, alla vigilia della sfida esterna contro la, valida per ventiseiesima giornata di Serie A

Advertising

DiMarzio : #SerieA I @acmilan: le parole di #Pioli alla vigilia della sfida alla @OfficialUSS1919 - farted94 : Speriamo che salernitana-Milan sia a porte chiuse così non ci va quel porta sfiga di Giovanni - PianetaMilan : #SalernitanaMilan, ballottaggio #Kessie-#BrahimDiaz risolto: ecco chi gioca #ACMilan #Milan #SempreMilan - ToninoCommis : @RepMilan pippioli dice giusto quando parla delle insidie contro la salernitana (in più occasioni il milan di ginge… - Mediagol : Salernitana-Milan, Pioli: “Primo posto? Classifica non veritiera. In Champions…” -