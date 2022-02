Salernitana-Milan | i 24 convocati di Nicola | presenti Ribery e Perotti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La lista deidi Davidein ottica, incontro valevole come ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Il nuovo tecnico della compagine campana ha chiamato in causa 24 tra gli atleti a sua disposizione, tra i quali spiccano Francke Diego, gli elementi qualitativamente più rilevanti dell’intero gruppo. Per tener testa alcapolista, però, servirà l’apporto di tutto il gruppo salernitano, di cui è componente anche Federico Fazio, leader difensivo ex Roma. Di seguito l’elenco di tutti i giocatoridi, in riferimento alla suae in vista del big match con i rossoneri di Stefano Pioli....

Advertising

DiMarzio : #SerieA I @acmilan: le parole di #Pioli alla vigilia della sfida alla @OfficialUSS1919 - Vergara1899 : RT @ACMilanInside_: Verso Salernitana-Milan ?????? Domani alle 20:45 il milan sfida la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno. Vietato co… - Giorno_Milano : Milan, Pioli: 'La Salernitana? Partita ricca di incognite'. Le probabili formazioni - ACMilanInside_ : Verso Salernitana-Milan ?????? Domani alle 20:45 il milan sfida la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno. Vietat… - sportface2016 : #SalernitanaMilan, i 24 convocati di #Nicola: ci sono #Ribery e #Perotti -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Milan

Commenta per primo Sono stati resi noti i convocati dellaper la sfida in programma domani contro ilall'Arechi: out Verdi e M. Coulibaly, oltre a Schiavone, Strandberg e Ruggeri. PORTIERI : Belec, Fiorillo, Sepe. DIFENSORI : Fazio, ...A seguire,(19% di chance di vittoria) e Napoli (10%). Giù dal podio la Juventus che, ... sono date favorite per la retrocessione(97%) , Genoa (94%) e Venezia (39%) ...La Salernitana per cercare una salvezza che avrebbe del miracoloso, il Milan per continuare a coltivare sogni scudetto: lo scontro tra campani e rossoneri rappresenta per entrambe uno snodo cruciale ...Nelle probabili formazioni di Salernitana Milan non c’è Ibrahimovic, lo svedese ha svolto ancora lavoro a parte e sembra prossimo al rientro ma per l’Arechi dovrebbe alzare ancora bandiera bianca.