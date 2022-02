Salernitana | brutte notizie per Nicola | salta il milan!

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Al termine della seduta di rifinitura, il nuovo tecnico della, Davide, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Milan in programma per sabato sera. Tra le numerose assenze (sono 8 gli assenti totali) spicca certamente quella di Simone Verdi a causa di un problema muscolare. Ecco l’elenco completo: Verdi Convocati InfortunioPORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe.DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Ederson, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Ribery, Perotti.

Commenta per primonotizie per Davide Nicola, appena arrivato sulla panchina della. Nell'allenamento di oggi si è fermato Simone Verdi , un potenziale titolare per la gara con il Milan ma bloccato da ...Diverseperformance, di squadra e singolari: il Bologna torna dall'Olimpico con un netto 3 - ...l'esperto Badelj (voto 5 - 9 crediti) che fa molta fatica nella sentita gara contro laLa brutta notizia è arrivata ieri per Davide Nicola: lo stop di Simone Verdi, fermato da un affaticamento muscolare e pronto a dare forfait. In caso di 4-3-2-1, il nuovo allenatore è pronto a ...(tuttosalernitana.com) Brutte notizie per Davide Nicola, appena arrivato sulla panchina della Salernitana. Nell'allenamento di oggi si è fermato Simone Verdi, un potenziale titolare per la gara con il ...