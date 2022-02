Russia-Ucraina: aumentano le tensioni e gli sforzi diplomatici per cercare di risolvere la questione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le tensioni tra Russia e Ucraina non si placano, tutte sembra sempre più confuso e complicato da gestire. Ieri la chiamata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Mario Draghi, che hanno discusso degli “sforzi diplomatici e di deterrenza” che si stanno effettuando tra i leader degli stati che fino ad ora hanno parlato in merito al conflitto. Russia-Ucraina: facciamo il punto della situazione Tanti paesi sono coinvolti, gli occhi di tutti restano puntati su Putin e sulle sue prossime mosse, e ognuno ha opinioni diverse in merito all’avvenire. Nonostante la situazione sia complessa, e le dinamiche si accavallano l’una sull’altra col passare dei giorni, cerchiamo di fare il punto della situazione, con una serie di punti con cui vi aggiorniamo in merito a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Letranon si placano, tutte sembra sempre più confuso e complicato da gestire. Ieri la chiamata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Mario Draghi, che hanno discusso degli “e di deterrenza” che si stanno effettuando tra i leader degli stati che fino ad ora hanno parlato in merito al conflitto.: facciamo il punto della situazione Tanti paesi sono coinvolti, gli occhi di tutti restano puntati su Putin e sulle sue prossime mosse, e ognuno ha opinioni diverse in merito all’avvenire. Nonostante la situazione sia complessa, e le dinamiche si accavallano l’una sull’altra col passare dei giorni, cerchiamo di fare il punto della situazione, con una serie di punti con cui vi aggiorniamo in merito a ...

