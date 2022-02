Russia | condannato a un anno di carcere il fratello di Alexei Navalny | accusato di aver violato le regole della sorveglianza

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Una Corte russa ha ordinato in contumacia la carcerazione per undi Olegdell’oppositore. Il mese scorso, all’indomani dell’inserimento dinella lista dei terroristi ed estremisti da parte dell’ente Rosfinmonitoring (il Servizio federale per il monitoraggio finanziario), per ilOleg era scattato un mandato d’arresto. Il ministero dell’Interno aveva infatti dato ordine di portare inanche Oleg su richiesta del Servizio penitenziario federale, affermando che ildel più famoso attivista hale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SkyTG24 : #Russia, il fratello di Navalny condannato a un anno di carcere - amnestyitalia : #Russia Aleksei Navalny rischia di essere condannato fino a 15 anni in un processo che si aprirà il 15 febbraio all… - codeghino10 : RT @SkyTG24: #Russia, il fratello di Navalny condannato a un anno di carcere - statodelsud : Russia, il fratello di Navalny condannato a un anno di carcere - Pino__Merola : Russia, il fratello di Navalny condannato a un anno di carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Russia condannato

Il Fatto Quotidiano

Mentre laannuncia un nuovo ritiro di truppe, il premier Mario Draghi ha... Read More Salute ... Read More News Mafia capitale, Appello bis: Alemannoa un anno e 10 mesi 18 Febbraio ...Laha aggiunto Oleg Navalny alla lista dei ricercati del paese il mese scorso. L'uomo si ...Putin" Il fratello Aleksei è in prigione dal febbraio 2021 dopo essere stato processato ea ...Una Corte russa ha ordinato in contumacia l'incarcerazione per un anno di Oleg Navalny, fratello dell'oppositore Alexei Navalny, attualmente in prigione. Lo ha riferito il suo avvocato citato da Media ...Nel marzo 2003 l’invasione dell’Iraq, senza l’approvazione dell’ONU, ha diviso l’Unione europea con Francia e Germania che hanno condannato l’azione, trovandosi sulla stessa posizione di Russia e Cina ...