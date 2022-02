Rugby | il Sei Nazioni smentisce l’esclusione dell’Italia | “Nessuna discussione o piano”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Italia resterà nel Seidie non verrà sostituita dal Sudafrica, come avevano scritto alcuni media inglesi. Six Nations, le sue sei Federazioni e Cvc “desiderano precisare che non stanno intrattenendo discussioni o sviluppando alcunper aggiungere o sostituire una Federazione partecipante”. Lo spiegano in una nota. “Tutte le energie sono al momento concentrate sulle discussioni strategiche riguardanti le finestre internazionali di luglio e novembre e la struttura della stagione globale, per garantire un esito favorevole delle stesse per lo sviluppo del Gioco”. Funweek.

IlNazioni di, comprese Unioni e Federazioni, desidera confermare che non vi sussistono discussioni o progetti per aggiungere o sostituire qualsiasi selezione nazionale tra quelle partecipanti .Gli organizzatori "Ragioniamo solo sulla struttura della stagione" ROMA - "Six Nations, le sueFederazioni e CVC desiderano precisare che non stanno intrattenendo discussioni o sviluppando alcun piano per aggiungere o sostituire una Federazione partecipante. Tutte le energie ...(Adnkronos) – L’Italia resterà nel Sei Nazioni di rugby e non verrà sostituita dal Sudafrica, come avevano scritto alcuni media inglesi. Six Nations Rugby, le sue sei Federazioni e Cvc “desiderano ...Tre anni dopo il rogo che distrusse un piccolo sogno creato a Librino è giunto il momento della consegna del campo San Teodoro di Librino ai Briganti Rugby. Sono stati quelli trascorsi anni di ...