Roma-Verona, Mourinho: "Nove giocatori indisponibili. Zaniolo? Valutiamo domattina"

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Verona, match di Serie A in programma domani alle ore 18:00. Il tecnico giallorosso, alle prese anche con i nuovi 4 casi Covid dell'ultim'ora, ammette le difficoltà dettate dalle assenze pur senza comunicare i nomi dei calciatori coinvolti: "Abbiamo Nove giocatori indisponibili, qualunque squadra sarebbe in grande difficoltà – ha spiegato il portoghese – Mi dispiace per la Primavera che domani contro il Milan si troverà senza mezza squadra. Zaniolo non fa parte dell'elenco dei Nove, abbiamo allenamento oggi pomeriggio e domattina valuterò le sue condizioni." RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA Mourinho ha anche parlato del supporto dei tifosi:

