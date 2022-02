Roma, sabotata la linea della metro B alla stazione della Magliana: black out di due ore (Di venerdì 18 febbraio 2022) La linea B della metro di Roma è stata sabotata ed rimasta bloccata per due ore a causa di un black out. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 17 febbraio e, secondo Roma Today, potrebbe trattarsi di un atto doloso organizzato e studiato per interrompere il servizio metropolitano tra Piramide e Laurentina. L’Atac (Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma) ha eseguito un intervento tecnico intorno alle 18.10, durato due ore, per risolvere il problema. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale, qualcuno si sarebbe introdotto furtivamente in un’area recintata in piazzale di Val Fiorita, alla stazione Magliana, per poi dirigersi verso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladiè stataed rimasta bloccata per due ore a causa di unout. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 17 febbraio e, secondoToday, potrebbe trattarsi di un atto doloso organizzato e studiato per interrompere il serviziopolitano tra Piramide e Laurentina. L’Atac (Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di) ha eseguito un intervento tecnico intorno alle 18.10, durato due ore, per risolvere il problema. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale, qualcuno si sarebbe introdotto furtivamente in un’area recintata in piazzale di Val Fiorita,, per poi dirigersi verso la ...

