Roma, Mourinho: rinforzi in difesa dalla Bundesliga (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo fonti tedesche, José Mourinho ha puntato gli occhi sul difensore centrale del Gladbach: Matthias Ginter, in scadenza di contratto,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo fonti tedesche, Joséha puntato gli occhi sul difensore centrale del Gladbach: Matthias Ginter, in scadenza di contratto,...

Advertising

capuanogio : Zazzaroni sul #CorSport: ridicolo tiro a #Mourinho, la #Roma ha uno dei tre allenatori più grandi al mondo ma non v… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SassuoloRoma ?? ?? DAJE ROMA ?? #ASRoma - MagliaCalcio_ : In Inghilterra: Ronaldo verso l’addio allo United, Mourinho ci prova - Sportmediaset - Sport Mediaset… - zazoomblog : LIVE – Roma-Verona Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA) - #Roma-Verona #Mourinho #conferenza - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, ritorno al passato per Mourinho:… -