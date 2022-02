Roma, Mourinho ha già scelto il futuro del giocatore! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le convincenti prestazioni sfoderate da Sergio Oliveira, rinforzo di mercato invernale, fortemente voluto da José Mourinho, sembrerebbero aver sancito il futuro dell’ex Porto, ancora sui campi di Trigoria. Sergio Oliveira Roma MourinhoL’intenzione dello Special One è infatti, stando a quanto riporta Il Tempo, quella di riscattare il portoghese. La cifra pattuita col club lusitano di 13 milioni di euro non dovrebbe rappresentare un ostacolo così insormontabile per la società giallorossa. Il centrocampista, dunque, percepirà una cifra vicina ai 2,5 milioni netti a stagione. POTREBBE INTERESSARTI: Una nuova pretendente nella corsa a Belotti: la rivelazione in diretta! Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le convincenti prestazioni sfoderate da Sergio Oliveira, rinforzo di mercato invernale, fortemente voluto da José, sembrerebbero aver sancito ildell’ex Porto, ancora sui campi di Trigoria. Sergio OliveiraL’intenzione dello Special One è infatti, stando a quanto riporta Il Tempo, quella di riscattare il portoghese. La cifra pattuita col club lusitano di 13 milioni di euro non dovrebbe rappresentare un ostacolo così insormontabile per la società giallorossa. Il centrocampista, dunque, percepirà una cifra vicina ai 2,5 milioni netti a stagione. POTREBBE INTERESSARTI: Una nuova pretendente nella corsa a Belotti: la rivelazione in diretta!

