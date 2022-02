Roma | la Guardia di Finanza dona un apparecchio per radiografie alla Fondazione Bambino Gesù Onlus

(Di venerdì 18 febbraio 2022) È stata una giornata di festa”, polo ospedaliero ad alta specializzazione della Capitale che cura pazienti pediatrici, affetti da gravi patologie. A coronamento del buon esito di un’iniziativa solidale promossa nel dicembre 2021 fra tutti i finanzieri in servizio e in congedo del Lazio, il Comandante Regionale, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, accompagnato dal Segretario Generale della “Mediolanum”, dott. Virginio Stragliotto, unitamente ad una rappresentanza del Co.Ba.R. Lazio, si è recato presso la “”, accolto dPresidente, Dott.ssa Mariella Enoc, per la simbolica consegna dell’assegno di ...

... lacostiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto durante la notte con il Comando generale delle capitanerie di porto a, per coordinare l'intervento. A quel ...Lo scorso agosto aveva sparato contro unagiurata che lo aveva invitato a mettere la mascherina per entrare nel supermercato dove voleva fare spesa. A distanza di sei mesi il gup diha condannato in abbreviato a 8 anni e 8 mesi ...La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l'intervento: la Guardia costiera italiana ...I progetti a sostegno dell’infanzia Il dott. Virginio Stragliotto della “Fondazione Mediolanum Onlus”, ha aggiunto: “Da tanti anni la Fondazione affianca i progetti della Guardia di Finanza a sostegno ...