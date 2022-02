Roma, i cittadini chiamano ma nessuno risponde: Gualtieri salta il Consiglio straordinario con il municipio XV (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma. Le amministrazioni cambiano, ma l’immondizia e il problema secolare dei rifiuti nella Capitale regnano sovrani e non ne vogliono sapere di cambiare rotta. Anche la nuova giunta capitolina sembra avere seri problemi con la gestione dei rifiuti. Se poi, inoltre, non partecipa neppure ai Consigli straordinari per fornire informazioni essenziali ai cittadini, allora il problema diventa grave. Non solo gli assessori, ma anche i vertici di Ama Spa e i rappresentanti regionali erano assenti all’incontro di oggi con il municipio Roma XV. Leggi anche: Trasporti, Gualtieri boccia progetto funivia a Casalotti della Raggi: ”Prolunghiamo la linea A”. Ma manca sia il progetto sia il finanziamento Roma, Gualtieri e i suoi assenti al Consiglio sui rifiuti A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022). Le amministrazioni cambiano, ma l’immondizia e il problema secolare dei rifiuti nella Capitale regnano sovrani e non ne vogliono sapere di cambiare rotta. Anche la nuova giunta capitolina sembra avere seri problemi con la gestione dei rifiuti. Se poi, inoltre, non partecipa neppure ai Consigli straordinari per fornire informazioni essenziali ai, allora il problema diventa grave. Non solo gli assessori, ma anche i vertici di Ama Spa e i rappresentanti regionali erano assenti all’incontro di oggi con ilXV. Leggi anche: Trasporti,boccia progetto funivia a Casalotti della Raggi: ”Prolunghiamo la linea A”. Ma manca sia il progetto sia il finanziamentoe i suoi assenti alsui rifiuti A ...

