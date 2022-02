Roma-Hellas Verona | pronostico | possibili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Con l’obiettivo di mantenere vive le sottili speranze di un piazzamento tra i primi quattro, laospiterà l’in forma allo Stadio Olimpico sabato 19 febbraio. Dopo i pareggi consecutivi in Serie A – più l’eliminazione dalla Coppa Italia – i padroni di casa sono nuovamente scivolati fuori dalle posizioni europee, mentre gli ospiti sono a quattro vittorie su sei e sono dietro le loro controparti della capitale di soli quattro punti in classifica. Il calcio di inizio diè previsto alle 18. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Anche se Jose Mourinho è riuscito a portare la sua squadra alla prima serie di quattro partite di imbattibilità per la ...

Igor Tudor ha presentato la trasferta dia due giorni dall'impegno allo stadio Olimpico del suoVerona contro i giallorossi. Le dichiarazioni principali del mister croato: ' C'è stata una crescita, siamo partiti bene dopo la ...