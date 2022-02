Roma, dal Giubileo alla gestione dei trasporti: oltre un miliardo del Pnrr su cui sorveglierà l’ex procuratore Greco (a titolo gratuito) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono già 1,1 miliardi le risorse che Roma si è aggiudicata nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a queste si aggiungono circa 400 milioni su cui la Capitale sta puntando attraverso i bandi in scadenza, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro. Per garantire trasparenza, contrastare la corruzione ed evitare intoppi nel percorso di finalizzazione dei progetti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha scelto come consigliere l’ex procuratore di Milano, già magistrato nel pool di Mani Pulite, Francesco Greco. La massima attenzione di Greco, chiamato anche a contrastare l’evasione fiscale ai danni delle casse comunali, sarà rivolta ai bandi del Pnrr. Non a caso l’ex magistrato, che collaborerà con Palazzo Senatorio a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono già 1,1 miliardi le risorse chesi è aggiudicata nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a queste si aggiungono circa 400 milioni su cui la Capitale sta puntando attraverso i bandi in scadenza, per un totale di1,5 miliardi di euro. Per garantire trasparenza, contrastare la corruzione ed evitare intoppi nel percorso di finalizzazione dei progetti, il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha scelto come consiglieredi Milano, già magistrato nel pool di Mani Pulite, Francesco. La massima attenzione di, chiamato anche a contrastare l’evasione fiscale ai danni delle casse comunali, sarà rivolta ai bandi del. Non a casomagistrato, che collaborerà con Palazzo Senatorio a ...

Agenzia_Ansa : E' morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo era ri… - OptaPaolo : 90+ - Quello di Kylian #Mbappé è solo il secondo gol decisivo per la vittoria subito dal Real Madrid oltre il 90° m… - fattoquotidiano : Roma, 16mila senzatetto ma solo 400 posti per accoglierli: “Allontanati dal centro con misure repressive” – Il repo… - cappello_di : RT @fattoquotidiano: Roma, dal Giubileo alla gestione dei trasporti: oltre un miliardo del Pnrr su cui sorveglierà l’ex procuratore Greco (… - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: Roma, dal Giubileo alla gestione dei trasporti: oltre un miliardo del Pnrr su cui sorveglierà l’ex procuratore Greco (… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dal Nuova bufera sul M5s : Conte costretto a cambiare il simbolo L'ordine di adottare un nuovo simbolo è arrivato direttamente da Roma e ha un obiettivo ben preciso:...incognite "sulla titolarità giuridica del simbolo del M5s" in virtù della sospensiva disposta dal ...

Lazio, Immobile verso il forfait anche a Udine Con la squadra che non rientrerà a Roma, volando invece direttamente in Friuli, le possibilità di vederlo aggregato al gruppo per la partita con l'Udinese sono ridotte al lumicino . Dal club non ci ...

Weekend a Roma: cosa fare sabato 19 e domenica 20 febbraio RomaToday News della giornata. Roma al lavoro…" Ultime. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo Nicolò Zaniolo avrebbe avanzato una richiesta ben precisa alla Roma per rinnovare il proprio contratto con i giallorossi. Leggi ...

Roma, processo “Mafia capitale”: Alemanno condannato a un anno e dieci mesi L’ex sindaco di Roma dovrà scontare la pena per traffico d’influenze e finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta su “Mafia capitale”. Il processo bis è stato disposto dalla Corte di Cassazione ...

L'ordine di adottare un nuovo simbolo è arrivato direttamente dae ha un obiettivo ben preciso:...incognite "sulla titolarità giuridica del simbolo del M5s" in virtù della sospensiva disposta...Con la squadra che non rientrerà a, volando invece direttamente in Friuli, le possibilità di vederlo aggregato al gruppo per la partita con l'Udinese sono ridotte al lumicino .club non ci ...Ultime. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo Nicolò Zaniolo avrebbe avanzato una richiesta ben precisa alla Roma per rinnovare il proprio contratto con i giallorossi. Leggi ...L’ex sindaco di Roma dovrà scontare la pena per traffico d’influenze e finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta su “Mafia capitale”. Il processo bis è stato disposto dalla Corte di Cassazione ...