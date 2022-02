Rissa per motivi di vicinato, sei denunciati a Napoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sei persone appartenenti a due gruppi familiari, che ieri sera si sono fronteggiate con schiaffi e colpi di bastone, durante una lite scoppiata per motivi di vicinato, sono state denunciate dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sei persone appartenenti a due gruppi familiari, che ieri sera si sono fronteggiate con schiaffi e colpi di bastone, durante una lite scoppiata perdi, sono state denunciate dai ...

Advertising

alesco75 : RT @luca5587: Scusate ma ieri parlando di #PortoLazio citavano la maxi-rissa tra #Porto e #Sporting in campionato. Per curiosità la sono an… - Habanerorange : RT @lucabattanta: @valy_s Non è un caso isolato guarda per esempio che cosa è successo in funivia tra italiani ed irlandesi - luca5587 : Questa mia scena preferita: il guardalinee per provare a fermare uno dei focolai della rissa, appunto nella porta d… - luca5587 : Scusate ma ieri parlando di #PortoLazio citavano la maxi-rissa tra #Porto e #Sporting in campionato. Per curiosità… - ricciomorbidoso : Rissa nel gruppo promoters, e finalmente possono pubblicare solamente gli amministratori. Non tutto il male viene per nuocere ?? ???? -