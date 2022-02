‘’Riparto da me’’, le date del tour teatrale di Valeria Angione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono sold-out le prime tre tappe di Milano, Bologna e Padova del tour teatrale ‘’Riparto da me’’ di Valeria Angione. Valeria ha annunciato con un teaser sui propri canali social i personaggi che interpreterà a teatro nel suo spettacolo che si preannucia imperdibile e ricco di sorprese. Si partirà dalla sua gemella immaginaria con cui ci ha sempre spiegato i dpcm in chiave ironica e sarcastica durante la quarantena, Bella di Twilight, la studentessa universitaria perennemente in crisi e la famosa Tecna della Winx, la fatina bistrattata della serie animata. Il tour “Riparto da Me”di Valeria Angione dopo la data zero del 13 marzo a Montecatini Terme partirà ufficialmente con la prima data già sold-out di Milano il 15 ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono sold-out le prime tre tappe di Milano, Bologna e Padova deldadiha annunciato con un teaser sui propri canali social i personaggi che interpreterà a teatro nel suo spettacolo che si preannucia imperdibile e ricco di sorprese. Si partirà dalla sua gemella immaginaria con cui ci ha sempre spiegato i dpcm in chiave ironica e sarcastica durante la quarantena, Bella di Twilight, la studentessa universitaria perennemente in crisi e la famosa Tecna della Winx, la fatina bistrattata della serie animata. Il“Riparto da Me”didopo la data zero del 13 marzo a Montecatini Terme partirà ufficialmente con la prima data già sold-out di Milano il 15 ...

