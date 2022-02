Rimandato il concerto di Maluma a Milano | nuova data e info biglietti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) È statomenteildiin programma per il 2022. Lermazioni a proposito dellasono già note e il nuovo appuntamento è già stato programmato. Non si terrà secondo il calendario già comunicato ildi, che slitta di nuovo causa restrizioni da Covid-19. Ladeldiè quella del prossimo 29 giugno 2022. L’evento si terrà al Mediolanum Forum di Assago (). Iper le date originali delrimarranno validi. Lo spettacolo era in programma ...

_tuttobene_ : @clm1x Kjkqna AMO IO DOVEVO ANDARE AL CONCERTO IL 2 APRILE, HO I BIGLIETTI PRESI E TUTTO MA È STATO RIMANDATO TUTTO ?? - _Iride_24 : rimandato l'ennesimo concerto per cui dovevo salire su a Milano IO SONO PIENA SATURA STUFA SONO TRISTE AVVILITA E S… - ioguccituc1ucci : mi hanno rimandato il concerto di Ernia un’altra volta???????? mi ammazzo?????? sto bestemmiando da due ore???? - gavzzelle : concerto di ernia nuovamente rimandato - saraanebuloni : Concerto di Ernia rimandato di nuovo che due coglioniiiiiiiii -

... stavolta, tra le motivazioni dello slittamento dei concerti di Mahmood ma un lieto evento che lo porterà ad avere altri impegni quando si sarebbe dovuto esibire in. Come Blanco ha...Il Tour dell'artista inglese avrebbe dovuto partire nel 2020, è stato poial 2021 a causa ... Ecco la risposta di Louis: Durante ogni, Louis non manca di ricordare alla sua enorme ...Due ore e mezza di concerto. Gianni Morandi è tornato. Dopo il Festival di Sanremo. Dopo due anni di pandemia che ha chiuso i teatri e rimandato ogni concerto o spettacolo possibile. Only the strong ...Verdi” di Torino, alle ore 21.00. Il concerto, originariamente programmato lo scorso novembre, era stato annullato e rimandato a causa di una quarantena a cui era stata sottoposta Alexandra Dovgan.